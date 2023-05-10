Женщина вышла замуж за любовь всей своей жизни через 43 года после расставания

Жанна и Стивен впервые встретились в 1971 году, когда она была первокурсницей, а он - выпускником Чикагского университета Лойолы.

Но мама Жанны категорически возражала против этих отношений, потому что не хотела, чтобы ее белая дочь встречалась с чернокожим мужчиной.

Тем не менее, пара тайно встречалась в течение семи лет.

Жанна закончила школу медсестер и нашла работу, которая требовала долгих поездок на работу и поздних смен.

Встречаться со Стивеном, у которого не было машины, стало сложнее.

Пара говорила о браке, но Жанна боялась сделать следующий шаг.

Я бы потеряла всю свою семью.

Однажды вечером, стоя на посту медсестры во время своей смены, Жанна сказала ему по телефону:

Я люблю тебя, но я просто не могу этого сделать.

Раздавленный новостями, Стивен потерял дар речи. Это был резкий конец, который будет преследовать Жанну долгие годы.

Я пожалела об этом тогда, я пожалела о том, как я это сделала, но я это сделала.

Они проведут следующие четыре десятилетия, ведя раздельную жизнь и не разговаривая друг с другом.

Перенесемся в 2021 год, когда Жанна была разведенной пенсионеркой, матери которой уже не было в живых.

Она начала искать Стивена из своего дома в Сидар-Милл, штат Орегон, но не смогла найти его в социальных сетях.

Все зашло в тупик, когда я попыталась найти его. От него практически не осталось и следа.

В апреле 2021 года Жанна нашла почтовый адрес своей племянницы и написала ей письмо. Женщина узнала, что Стивен в доме престарелых.

В мае 2021 года она позвонила в дом престарелых и попросила позвать Стивена. Сотрудник объяснил, что у пациентов не было прикроватных телефонов.

Она написала ему письмо, но ответа не последовало. Она позвонила снова, только для того, чтобы медсестра сказала ей, что он не может говорить по телефону.

В конце июня 2021 года Жанна отправилась в Чикаго, чтобы поговорить с ним лично. Мне нужно было знать: с ним все в порядке? Был ли он женат? Простит ли он меня?

Когда она вошла в комнату, Стивен сразу узнал ее, назвал ее имя и начал плакать.

8 августа 2021 года он переехал в ее дом в Орегоне — и с тех пор он там.

73-летний Стивен: Она замечательная. Она - мое сердце и душа. Я хочу жить с ней всегда.

Теперь Жанну зовут Джин Уоттс: Мы можем провести остаток нашей жизни вместе, строя планы. Я с радостью взяла его фамилию. Я давно этого хотела.

Несколько месяцев спустя после радостной встречи он попросил ее выйти за него замуж.

Пара сказала "Да" 15 октября 2022 года перед примерно 65 гостями в доме пары. Их норфолк-терьеры, Туши и Джеффи, носили кольца.