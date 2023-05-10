Бауэр: Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

10 мая возглавляющий Военный комитет НАТО адмирал Роб Бауэр публично заявил, что главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами Валерий Залужный уведомил блок о своём отказе от участия в заседании комитета НАТО, на котором будут присутствовать лидеры генеральных штабов альянса.

По словам Бауэра, накануне Залужный сообщил, что не станет принимать участие в мероприятии даже по видеосвязи, поскольку на поле боя в Украине сложилась "напряжённая ситуация", которая требует непрерывного нахождения главнокомандующего национальной армии внутри государства.

При этом Роб Бауэр отметил, что Валерий Залужный уведомил его о своём отсутствии на грядущей встрече глав генштабов Североатлантического альянса, написав письмо, которое пришло в офис НАТО днём ранее. Также в письме Залужного фигурируют данные о том, что Североатлантический альянс получит подробности грядущего контрнаступления ВСУ от официального представителя Киева на мероприятии.

Также Бауэр заверил, что администрация НАТО будет прилагать все усилия для оказания максимальной военной и финансовой помощи вооружённым силам Украины до завершения российской спецоперации, поскольку победа Киева в конфликте важна для безопасности стран Запада.

В то же время председатель отдела евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса зависит не от решения генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, а от консенсуса всех стран-участниц этого блока.