Привычки и особенности французов: какие из них раздражают россиян

Несмотря на множество плюсов, у французов можно тоже выделить характерные качества, которые представителей других национальностей удивляют и даже раздражают. О каких привычках идет речь?

Целуются везде и всюду

При встрече в этой стране принято целоваться - всем со всеми, независимо от пола и возраста. И чем южнее регион, тем поцелуев больше и они горячее. Это нередко смущает туристов с севера, в том числе и русских.

Рост и цвет глаз заносят в паспорт

Во всех французских паспортах, кроме всех других привычных данных, указывают рост и цвет глаз человека. У многих французов также официально тройные имена. Скажем, при знакомстве он может сказать, что его зовут Жан. а в паспорте при этом имя может значиться как Жан Поль Мишель.

Объяснение такое: дополнительные имена даются в честь крестных.

Обед на 2 часа

Во многих офисах и учреждениях страны обеденный перерыв дается на два часа. К вопросу еды здесь подходят основательно: работодатей заботит, чтобы сотрудники имели возможность не спеша поесть и немного расслабиться.

Любители спорта при этом успевают в отведенное время потренироваться и побегать в ближайшем парке.

Красивые мужчины и независимые женщины

Мужчины здесь выглядят стильно. Виртуозам моды при этом даже не нужны дорогие наряды. Их фишка - продуманная небрежность. Они также любят и умеют подобрать аксессуары: шарфы, очки, платки.

А француженки выбирают темные тона и моде предпочитают комфорт. Элегантную француженку сегодня встретить не так-то просто: в основном они носят купленные на распродаже удобные вещи.