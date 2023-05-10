Звезду картины Экипаж Анатолия Елизарова обнаружили в его московской квартире мертвым

Шум подняли родственники Анатолия Елизарова, который перестал отвечать на звонки и не открывал дверь. Родные обратились в спасательные службы.
Когда дверь была вскрыта, стало очевидным, что актер мертв.
Причиной кончины 80-летнего кинодеятеля стала сердечная недостаточность.
Елизаров известен не только как актер, но и как режиссер и мим. Анатолий заслужил популярность в 55 странах мира, благодаря своим работам в жанре пантомима.
Он сыграл в таких известных фильмах, как "Совсем пропащий", "Айболит-66".
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