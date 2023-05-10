Дачный эксперт рассказал, почему после высадки томатов надо делать перерыв в поливе

Высадив молодую рассаду помидоров в грунт, надо сразу ее полить. После этого поливы временно прекращаем. Для чего это делаем? Чтобы повысить будущий урожай.

Корни без воды начнут искать ее в глубине и будут разрастаться и ветвиться. А нам только этого и надо - укрепить корневую систему.

Помидоры при этом, после паузы с поливом, будут крепче, закаленнее - они будут хорошо выдерживать жаркую и сухую погоду, и покажут качественное плодоношение.

Если сделать иначе, то есть поливать помидоры сразу после высадки и регулярно, то корешки не разовьются, будут лежать у поверхности.

При малейшей жаре и отсутствии поливов растения сразу болезненно реагируют, потому что нет закалки и нет хороших мощных корней.

Правильный полив делается так. Берем воду, нагретую до 20-25 градусов, поливаем раз в неделю или чаще, если грунт высох. На один куст выливаем до 5 л воды.

После высадки можно выдержать паузу без полива от 10 до 14 дней.