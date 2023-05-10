Китай запустил грузовой рейс на космическую станцию

Беспилотный космический корабль «Тяньчжоу-6» («Небесный корабль») стартовал в среду вечером по местному времени с помощью ракеты «Великий поход 7» с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань.

Примерно через час после взлета китайская космическая программа объявила о «полном успехе» полета.

«Тяньчжоу-6» имеет на борту помимо прочего продовольствие, в том числе 70 килограммов свежих фруктов, а также предметы первой необходимости, запчасти и 600 килограммов топлива.

Плоды могут храниться месяцами с использованием специальных процессов.

Грузовой рейс служит для подготовки к запланированной на июнь смене экипажа на космической станции, известной как «Тяньгун» (Небесный дворец).

Зарубежные специалисты ожидают запуска «Шэньчжоу-16» (волшебного корабля) с тремя космонавтами 25 мая.

Они должны заменить экипаж из трех человек после шести месяцев пребывания в космосе.