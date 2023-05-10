Несколько простых способов навсегда избавиться от лягушек в огороде

Навсегда отвадить лягушек от участка можно с помощью крепкого кофе, лимонной кислоты или соли.
Некоторые дачники используют приманки или просто ловят лягушек сачком. Но стоит задуматься, а нужно ли вообще избавляться от лягушек.
Эти земноводные могут стать хорошими союзниками в уничтожении насекомых-вредителей, которые вредят урожаю.
Лягушка питается гусеницами, бабочками, жуками, клопами, проволочниками, долгоносиками, слизняками и медведками.
Они охотятся днем и ночью, за сутки могут съесть до 2 г вредителей, а это настоящее спасение для огрода.
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