Несколько простых способов навсегда избавиться от лягушек в огороде

Навсегда отвадить лягушек от участка можно с помощью крепкого кофе, лимонной кислоты или соли.

Некоторые дачники используют приманки или просто ловят лягушек сачком. Но стоит задуматься, а нужно ли вообще избавляться от лягушек.

Эти земноводные могут стать хорошими союзниками в уничтожении насекомых-вредителей, которые вредят урожаю.

Лягушка питается гусеницами, бабочками, жуками, клопами, проволочниками, долгоносиками, слизняками и медведками.

Они охотятся днем и ночью, за сутки могут съесть до 2 г вредителей, а это настоящее спасение для огрода.