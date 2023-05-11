По данным индийского государственного кредитора Bank of Baroda, в прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

Цифры показывают, что Азия сэкомила около 5 миллиардов долларов за счет увеличения закупок нефти в Москве.

Россия продает энергию со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которые являются третьим по величине импортером нефти в мире.

В 2021 году на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию.

По данным Bank of Baroda, сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Это связано с тем, что западные страны сокращают импорт нефти из России после ее вторжения в Украину.

Цифры показывают, что закупки Индией нефти у России в течение последнего финансового года сэкономили ей около 89 долларов на тонну сырой нефти.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать западные санкции в отношении российского импорта.

Нью-Дели открыто не осуждал вторжение России в Украину.

Индия защищала свои закупки нефти, заявляя, что, будучи страной, зависящей от импорта энергоносителей и имеющей миллионы людей, живущих в нищете, она не в состоянии платить более высокие цены.

С начала конфликта на Украине Европа импортировала из России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, заявил в прошлом году в телеинтервью министр иностранных дел страны С. Джайшанкар.

«Европа сумела сократить свой импорт, сделав это удобным для себя образом», — сказал он.

Г-н Джайшанкар добавил: «Если это вопрос принципа, почему Европа не сократила расходы в первый день?»

Поскольку конфликту не видно конца, некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим азиатским импортерам энергоресурсов.

«Мы ожидаем, что потребление российской нефти по-прежнему будет ограничиваться этими двумя странами [Индией и Китаем], что позволит сохранить резкие скидки», — сказал Би-би-си Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

Она добавила, что индийские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжать максимизировать свою прибыль до тех пор, пока это возможно, но просто «вернутся к своей обычной сырой диете», если санкции будут сняты.