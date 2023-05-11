Данилов: многие страны хотят усадить Киев за стол переговоров на условиях РФ

11 мая лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интервью журналистам местного телеканала "Рада", где сообщил, что в последнее время политические режимы различных государств пытаются нагнетать обстановку в СМИ вокруг российско-украинского конфликта.

По мнению Данилова, это связано с желанием подавляющей части мировой общественности усадить администрацию Киева за стол переговоров с делегатами из России на условиях последних, однако в Украине готовы к возобновлению переговорного процесса с Кремлём лишь на собственных условиях.

В то же время Алексей Данилов полагает, что Владимир Зеленский в будущем может одобрить проведение нового раунда российско-украинских переговоров, но этого точно не произойдёт на условиях Москвы, что обусловлено бескомпромиссностью Киева в вопросе возвращения утраченных территорий.

При этом Данилов подчёркивает, что представители истеблишмента стран коллективного Запада оказались фактически вовлечены в ситуацию с переговорами между Россией и Украиной, преследуя свои корыстные интересы, зачастую сопряжённые со скорейшим завершением боевых действий в регионе на любых условиях вне зависимости от того, выгодны ли они украинскому народу.

Характерно, что ранее Зеленский подписал президентский указ, которым запретил украинским чиновникам участвовать в переговорах с российскими коллегами.