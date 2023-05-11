Как правильно подкормить гортензию, чтобы бутонов завязывалось больше, и она долго и пышно цвела

Алгоритм приготовления подкормки из крапивы для гортензии:

Собрите крапиву, срезав её под корень. И только те растения, на которых еще не образовались семена.

Мелко нарезать ветки и листья. Заполнить «зеленью» пластмассовую емкость на треть. Не рекомендуется пользоваться для этого металлическими ведрами.

Крапива легко вступает в реакцию с металлом, и многие важные элементы в ней при этом разрушаются.

Наполнить ведро горячей водой и закрыть крышкой. Поставить емкость в солнечное место. Настаивать 7-10 дней. Нужно ежедневно перемешивать эту массу.

Для быстрого созревания удобрения можно всыпать в настой дрожжи, или любое жидкое биологическое удобрение с живыми бактериями, например, «Байкал». Есть много других аналогичных удобрений.

Следить за процессом брожения. От крапивы может идти неприятный запах. Это хорошо, значит процесс брожения идет. Чтобы смягчить этот эффект, можно добавить в ведро пузырек валерьянки. Когда настой потемнеет и пенообразование закончится, удобрение готово.

Приготовить жидкость для подкормки. Взять нужное количество приготовленного средства, развести водой и хорошо перемешать.

Поливать кусты рекомендуется под корень. Кроме этого, можно опрыскивать кусты целиком. Для этого концентрированный настой крапивы надо профильтровать и разбавить водой 1/20.

Все эти способы очень просты и эффективны, они помогут оздоровить кусты и сделать их еще более пышными и красивыми.

А еще это средство хорошо и для огурцов.