Подготовка семян морковки к посеву: о чем забывают даже опытные огородники

Какой вырастет морковка, напрямую зависит от состояния почвы, в которую она высаживается. Для самого лучшего урожая почва должна быть лёгкой и плодородной, а наиболее подходящей считается слабокислая.

Эта овощная культура считается неприхотливой к тому, что до этого выращивалось на её грядке, но всё же высаживать её лучше вместо томатов, капусты, картошки, лука или кабачков.

Существует правило, что морковку нельзя высаживать больше трёх лет на одном месте.

Грядки лучше подготавливать с осени. Перебирая землю, нужно избавить её от разнообразных корней, которые в дальнейшем могут помешать росту моркови. После обрабатывают перегноем, опилками или торфом, в зависимости от типа почвы.

С наступлением весны приблизительно за неделю до того, как вы соберётесь сажать морковь, нужно разровнять земляную поверхность, лучше делать это граблями. После грядки нужно полить горячей водой и накрыть плёнкой, чтобы почва прогрелась.