Не будет сохнуть и желтеть: чем подкормить чеснок, чтобы был размером с кулак

Чтобы чеснок уродился здоровым, крупным, порадовал отличным урожаем, нужно подкармливать растение для иммунитета и защиты от вредителей.

Какие подкормки позволят вырастить здоровый и крупный чеснок, перья которого в процессе роста не желтеют и не сохнут? Что делать, если кончики перьев все-таки пожелтели?

Здесь, отмечает автор канала "Маленькая дача" на платформе Дзен, поможет обычный природный мел. Для приготовления нужно раствора нужно взять 250 мл мела, 35-40 мл нашатырного спирта и растворить их в 10 л воды.

Перемешать и полить чеснок по бороздкам междурядий. После этого полить культуру обычной водой. Перо после этого станет изумрудно зеленым: богатый кальцием мел защитит луковицы от болезней.

А азот, в свою очередь, будет служить подкормкой и одновременно отпугнет вредителей. Желательно внести такую подкормку, когда начнет атаковать луковая муха.

Как вариант - можно приготовить раствор из 1 ст.л. аммиачной селитры и такого же количества сульфата магния, растворенных в 10 л воды. Поливать по влажному грунту, чтобы подкормка лучше усвоилась луковицами.

В период активного роста важно регулярно поливать и рыхлить грядки.