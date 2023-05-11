Родственники Нонны Мордюковой вступили в войну за квартиру артистки

С момента смерти легендарной советской и российской актрисы Нонны Мордюковой прошло уже 18 лет, но родные звезды продолжают делить ее знаменитую квартиру, подаренную лично Виктором Черномырдиным, сообщает Вумен.ру.

Речь идет о трехкомнатной квартире на первом этаже панельного дома на Рублевском шоссе, рядом с метро Крылатское. После ухода из жизни легенды в квартире поселилась ее родная сестра Наталья Катаева. После смерти этой женщины начались интриги.

Наталья Викторовна пережила своего мужа и единственного сына Евгения. У Жени остался сын Даня от гражданской жены Лилианы Новиковой. Пара рассталась незадолго до смерти мужчины.

Сегодня спорную квартиру выставили на продажу за 18,5 млн российских рублей. При этом, казалось бы, законный наследник Даниил живет в Калуге в съемном жилье, средств на свое жилье у молодого человека нет.

Собственницами недвижимости значатся племянницы Катаевой: Юлия Харламова и Елена Зимина. Последняя хозяйка жилья заключила с ними договор ренты, и после ее смерти недвижимость перешла племянницам.

По их словам, своего внука она не хотела видеть, но Даниил и его мама заявили, что им запретили общаться с бабушкой, отняв у той телефон. О ее смерти бывшая невестка и внук узнали только после похорон.

Еще одна родная сестра великой актрисы, Людмила Мордюкова уверена, что парня обижать нельзя.

Нонна в гробу переворачивается. Естественно, внук Натальи - наследник. Эти дамы, они же ее просто угробили, — заверила женщина в ходе одной из телепередач.

При этом за племянниц заступился певец Юлиан. Что касается самого Даниила, он заявил, что, если бы квартира досталась ему, он не стал бы ее продавать.

Пропадут все архивы, где потом все это искать, — задался вопросом парень.

Тетя Юля на это предложила родственнику взять себе коробки «со всем этим добром». Но про долю в недвижимости либо выделении пары миллионов на скромную квартиру в Калуге предпочла промолчать.