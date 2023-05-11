Дачники объяснили, как бороться с личинками майского жука в огороде

Весной следует перекапывать почву на значительную глубину, одновременно уничтожая личинки. Сорняки следует удалять с корнями.

С плодовых деревьев личинки майского жука собирают вручную и сразу уничтожают. Лучше делать это по утрам.

Во время лета майских жуков по участку можно расставить ловушки: обрезанные бутылки с забродившим вареньем, разведенным водой.

Майские жуки не любят запах бобовых культур и не откладывают яйца там, где они растут. Когда огородные культуры начнут расти, почву можно обработать раствором марганцовки, который уничтожит личинки, а заодно и других вредителей.