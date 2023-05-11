Почему гниет лук: главная ошибка при поливе растения

Но в поливе растения есть определенные нюансы. Поливать лук необходимо регулярно, грамотно рассчитывая количество воды.
Частота полива лука зависит от нескольких факторов. Это температура воздух, тип почвы и плотность посадки.
Несмотря на всю любовь лука к влаге, поливать его нужно умеренно. Если на грядках стоят лужи, лук, скорее всего, сгниет.
Особенно важно регулировать полив в начале вегетационного периода. А когда рост пера замедляется, количество воды следует сократить.
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