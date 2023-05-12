WSJ: Илон Маск покинет пост главы Twitter, а его место займет женщина

Американский миллиардер Илон Маск уйдет с поста главы компании Twitter. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Также источник сразу называет нового потенциального руководителя компании.

По данным издания, занять пост руководителя Twitter может занять топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино. Она и ее команды за 10 лет работы смогли заработать более ста миллиардов долларов на рекламе.

Напомним, что после прихода Илона Маска в Twitter вспыхивал один скандал за другим, в частности речь шла о массовых сокращениях и об ужесточении правил внутри компании.