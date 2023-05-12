Актер фильма «12 стульев» Олег Севастяьнов умер в возрасте 74 лет

Российский и советский актер Олег Севастьянов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал российской газеты "Комсомольская правда". Он получил известность благодаря всеми любимым фильмам "12 стульев" и "Бронзовая птица".

"Советский актер и поэт Олег Севастьянов умер в возрасте 74 лет. О смерти актёра близкие написали в его аккаунте в соцсетях", - пишет КП.

При этом о причинах смети актера не сообщается, как и о месте и дате проведениях похоронной церемонии.