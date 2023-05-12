Людмила Поргина ударилась головой о бревно, ей оказали помощь в больнице

Вдова Караченцова не на шутку испугала своих поклонников. Как сообщает Рrozvezd.info, артистка попала на больничную койку с сотрясением мозга. Людмила Поргина рассказала, что ударилась головой о бревно, а потом потеряла сознание.

Сегодня меня выписали из больницы. Слава Богу, все обошлось, - поделилась Людмила Андреевна. До этого я трупом лежала две недели: сильно ударилась головой. В тот день проснулась рано утром, вышла на террасу дачи и услышала шум воды в том помещении, где обогревательные приборы стоят. Наклонилась посмотреть, и в этот момент поехала нога. В итоге я со всей силы стукнулась головой о бревно, которое там лежало.

Поргина отметила, что из-за сильного удара я потеряла сознание. После того, как очнулась, попыталась выбраться самостоятельно, но опять упала и оказалась зажатой между бревном и трубами.

В таком состоянии она находилась около трех часов - пока не пришел помощник по хозяйству. Людмилу Андреевну доставили в больнцу на "Скорой", врачи настояли на госпитализации.