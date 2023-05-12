Людмила Поргина ударилась головой о бревно, ей оказали помощь в больнице

10:03 2023-05-12

Актриса успокоила своих поклоннков, заявив, что она уже вернулась домой, но ее тело сейчас желто-черного цвета.

Вдова Караченцова не на шутку испугала своих поклонников. Как сообщает Рrozvezd.info, артистка попала на больничную койку с сотрясением мозга. Людмила Поргина рассказала, что ударилась головой о бревно, а потом потеряла сознание. 

Сегодня меня выписали из больницы. Слава Богу, все обошлось, - поделилась Людмила Андреевна.

До этого я трупом лежала две недели: сильно ударилась головой. В тот день проснулась рано утром, вышла на террасу дачи и услышала шум воды в том помещении, где обогревательные приборы стоят.

Наклонилась посмотреть, и в этот момент поехала нога. В итоге я со всей силы стукнулась головой о бревно, которое там лежало.

Поргина отметила, что из-за сильного удара я потеряла сознание. После того, как очнулась, попыталась выбраться самостоятельно, но опять упала и оказалась зажатой между бревном и трубами.

В таком состоянии она находилась около трех часов - пока не пришел помощник по хозяйству. Людмилу Андреевну доставили в больнцу на "Скорой", врачи настояли на госпитализации. 

Было много ушибов: на руках, ногах, голове, - перечислила Поргина.

Врачи переживали за последствия: могли образоваться гематомы в мозгу или тромбы. Но, Слава Богу, обошлось. Мне постоянно кололи обезболивающие.

Тело было кроваво-синего цвета, а сейчас эти ушибы стали желто-черными. 

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