Людмила Поргина ударилась головой о бревно, ей оказали помощь в больнице

Вдова Караченцова не на шутку испугала своих поклонников. Как сообщает Рrozvezd.info, артистка попала на больничную койку с сотрясением мозга. Людмила Поргина рассказала, что ударилась головой о бревно, а потом потеряла сознание.
Сегодня меня выписали из больницы. Слава Богу, все обошлось, - поделилась Людмила Андреевна.
До этого я трупом лежала две недели: сильно ударилась головой. В тот день проснулась рано утром, вышла на террасу дачи и услышала шум воды в том помещении, где обогревательные приборы стоят.
Наклонилась посмотреть, и в этот момент поехала нога. В итоге я со всей силы стукнулась головой о бревно, которое там лежало.
Поргина отметила, что из-за сильного удара я потеряла сознание. После того, как очнулась, попыталась выбраться самостоятельно, но опять упала и оказалась зажатой между бревном и трубами.
В таком состоянии она находилась около трех часов - пока не пришел помощник по хозяйству. Людмилу Андреевну доставили в больнцу на "Скорой", врачи настояли на госпитализации.
Было много ушибов: на руках, ногах, голове, - перечислила Поргина.
Врачи переживали за последствия: могли образоваться гематомы в мозгу или тромбы. Но, Слава Богу, обошлось. Мне постоянно кололи обезболивающие.
Тело было кроваво-синего цвета, а сейчас эти ушибы стали желто-черными.
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