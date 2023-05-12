Карл III включил в черный список после своей коронации неожиданно важных личностей Британии

10:33 2023-05-12

Если верить мнению экспертов, то первым негодным для Карла III стал скандальный принц Эндрю. Тот просил брата вернуть ему титулы, но король остался непреклонен.

После того, как несколько лет назад герцог Йоркский из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном оказался втянут в секс-скандал, его лишили всех воинских званий.

Теперь Эндрю лишний раз даже не появляется на публике и проводит большую часть времени в закрытой резиденции Ройал-Лодж.

Но дело далеко не только в ужасной репутации принца Эндрю — эксперты говорят, что Карл III намерен сильно сократить круг своих приближенных и убрать из него всех своих братьев. Под сокращение попадет даже принц Эдвард, который сейчас занимает 13 место в очереди на престол.

При этом больше всего экспертов поражали тот факт, что король внес в список даже свою сестру — принцессу Анны.

Это с учетом того, что ее называют самой трудолюбивой из всех членов королевской семьи. За один только 2022 году она посетила большее 210 мероприятий и сопровождала гроб с телом Елизаветы II на пути из Великобритании в Шотландию.

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