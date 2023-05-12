Карл III включил в черный список после своей коронации неожиданно важных личностей Британии

После того, как несколько лет назад герцог Йоркский из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном оказался втянут в секс-скандал, его лишили всех воинских званий.

Теперь Эндрю лишний раз даже не появляется на публике и проводит большую часть времени в закрытой резиденции Ройал-Лодж.

Но дело далеко не только в ужасной репутации принца Эндрю — эксперты говорят, что Карл III намерен сильно сократить круг своих приближенных и убрать из него всех своих братьев. Под сокращение попадет даже принц Эдвард, который сейчас занимает 13 место в очереди на престол.

При этом больше всего экспертов поражали тот факт, что король внес в список даже свою сестру — принцессу Анны.

Это с учетом того, что ее называют самой трудолюбивой из всех членов королевской семьи. За один только 2022 году она посетила большее 210 мероприятий и сопровождала гроб с телом Елизаветы II на пути из Великобритании в Шотландию.