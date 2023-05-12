Татьяна Москалькова вслед за замглавы Минюста и главой СПЧ предложила признать русофобию уголовным преступлением

12:00 2023-05-12

Надо возбуждать уголовные дела против конкретных лиц, которые проявляют русофобию, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Его предложение поддержали в Минюсте.

«Я считаю, что русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно опасного деяния… Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию».

Начать уголовные преследования за русофобию правозащитники предлагают оперативно.

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