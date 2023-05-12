Татьяна Москалькова вслед за замглавы Минюста и главой СПЧ предложила признать русофобию уголовным преступлением

«Я считаю, что русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно опасного деяния… Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию».
Начать уголовные преследования за русофобию правозащитники предлагают оперативно.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__