Колорадский жук боится лопуха: какие народные средства помогут изгнать вредителя с участка

Невероятно, но факт: банальный лопух способен защитить картофель от коварного вредителя. Для этого при посадке клубней в каждую лунку заложить лопух (пушистой стороной вверх).

После этого - присыпать землей, опустить картофелину и закрыть лунку грунтом. На таком участке жуков не будет.

Еще один вариант применения лопуха в деле борьбы с колорадским жуком - в виде настоя. Для этого нужно на треть заполнить ведро измельченными листьями растения. Залить водой доверху, дать настояться сутки, а потом опрыскать ботву.

Проверена не одним экспертом и такая мера борьбы с колорадским жуком, как подсыпка в лунку древесной золы, луковой шелухи, бобовых.

При посадке картофеля вместе с золой или шелухой можно рядом с клубнем положить фасолинку (или боб). Картофелю такое соседство пойдет на пользу: оно будет служить подкормкой и отпугнет вредителя.