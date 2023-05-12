Где находится Святой Грааль - чаша, из которой Иисус пил на последнем ужине

Интерес к нему возник только в Средние века, после того как авторы историй о короле Артуре описали поиски Святого Грааля как важный поход.
Король Артур и его рыцари посвятили немало поискам святой чаши.
Но ведь мы даже не особо уверены, что Артур существовал.
В наши дни серьезных научных попыток найти Святой Грааль не существует и эта чаша скорее является частью художественных произведений, чем реальной целью археологов.
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