Где находится Святой Грааль - чаша, из которой Иисус пил на последнем ужине

Интерес к нему возник только в Средние века, после того как авторы историй о короле Артуре описали поиски Святого Грааля как важный поход.

Король Артур и его рыцари посвятили немало поискам святой чаши.

Но ведь мы даже не особо уверены, что Артур существовал.

В наши дни серьезных научных попыток найти Святой Грааль не существует и эта чаша скорее является частью художественных произведений, чем реальной целью археологов.