Неземная красота кореянок объясняется не косметикой, а пластической хирургией

Корейская косметика очень популярна по всему миру. Но кореянки красиво выглядят совсем по другой причине.

В Южной Корее существуют свои стандарты красоты. Внешность здесь играет едва ли не главную роль даже при приеме на работу.

Считается, что по внешности сотрудников судят о престижности компании, именно поэтому так важно делать акцент на лицах.

Едва ли не каждая вторая южнокорейская женщина - продукт работы хирурга. Здесь к пластическим операциям относятся совершенно нормально.

Все кореянки мечтают, чтобы их глаза походили на европейские. У большинства местных представительниц прекрасного пола нет двойного века, и добиться появления "складки" на веке они могут только с помощью пластической операции.

Вот почему 80 % девушек в возрасте до 35 лет обращаются к хирургу, чтобы сделать операцию на веки.

Кроме того, кореянки часто исправляют форму носа и бровей. А еще одна очень распространенная операция - по изменению формы лица и подбородка.

Дело в том, что большинство женщин здесь круглолицые от природы, а им хочется иметь вытянутое лицо.

Операция по изменению формы подбородка весьма болезненная, после нее запрещено открывать рот в течение 6 недель, а отек может сохраняться в течение полугода.

И все равно дамы идут на этот риск, чтобы выглядеть "по-европейски". Поэтому истинная причина привлекательности кореянок кроется не в чем ином, как в пластической хирургии.