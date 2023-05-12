Дачный эксперт перечислил удачные подкормки для выращивания сладких больших ягод клубники

Предлагаем несколько простых рецептов для приготовления подкормок, которые уже доказали свою эффективность на деле.

К литру воды добавьте каплю йода, пол стакана древесной золы, предварительно просеянной, несколько кристалликов перманганата калия.

Все тщательно перемешиваем, добиваясь однородности раствора, и поливаем клубнику. Воду берем только теплую.

Еще один рецепт, который актуален в фазу цветения ягодника. Берем 10 л воды, 500 г древесной золы, 500 мл крапивного настоя, который делаем заранее - он должен хорошо настояться.

Средство используем для полива.

И самый простой способ поддержать клубнику во время цветения - дать ей готовое сбалансированное удобрение "Ягодка" - столовую ложку, добавив к нему чайную ложку сульфата калия.

Эта смесь заливается водой - берем 10 л. После таких процедур вы сразу заметите изменение урожая в лучшую сторону - ягод будет больше, и сами они вырастут крупными и сладкими.