Дачники раскрыли три секрета выращивания крупного и сочного редиса

Но такое случается только у тех садоводов, которые не знают трех главных правил выращивания сладкого и крупного редиса.
Первое – это тщательный выбор семян. Из старого и сухого семенного материала никогда не вырастут сочные корнеплоды.
Второе правило – посадка семян на глубину не более 1 см на расстоянии 2 см друг от друга. Почву нужно предварительно разрыхлить и полить.
Третье правило – это подкормка раствором карбамида при появлении первых листочков и настоем золы – в период формирования корнеплода.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__