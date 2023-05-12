Дачники раскрыли три секрета выращивания крупного и сочного редиса

Но такое случается только у тех садоводов, которые не знают трех главных правил выращивания сладкого и крупного редиса.

Первое – это тщательный выбор семян. Из старого и сухого семенного материала никогда не вырастут сочные корнеплоды.

Второе правило – посадка семян на глубину не более 1 см на расстоянии 2 см друг от друга. Почву нужно предварительно разрыхлить и полить.

Третье правило – это подкормка раствором карбамида при появлении первых листочков и настоем золы – в период формирования корнеплода.