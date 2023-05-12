Дачники назвали пять растений, которые выгонят кротов с участка

Бороться с кротами можно разными способами, например, звуковыми отпугивателями, ловушками и даже петардами.

Но проще всего посадить на участке растения, которых боятся эти животные. Тогда не придется тратить время на борьбу с ними.

Для этой цели прекрасно подойдут фасоль, чеснок, лук, а также некоторые цветы, например, нарциссы и бархатцы.

Посадки таких растений можно организовать по периметру участка, прямо на грядках или вокруг них.