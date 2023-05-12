Положите это в лунку под картофель, и забудьте о проволочнике на весь сезон

Если положить в лунку при посадке культуры определенные вещества, о вредителях можно будет больше не переживать.
Такой эффект дает смесь всего из двух компонентов: доломитоволй муки и горчичного порошка или жмыха.
Для приготовления состава нужно смешать 2 кг доломитовой муки с 1 кг жмыха и добавить по 1 сл.л. полученного средства в каждую лунку.
Удобрение защитит картофель от проволочника и поможет вырастить крупные вкусные клубни.
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