Дачники назвали самый дешевый способ повысить плодородность почвы

Но опытные дачники пользуются другим способом, который не требует внесения химических веществ в землю.

Этот способ называется известкованием, он особенно полезен в случае повышенной кислотности почвы.

Для раскисления нужно внести на каждый квадратный метр земли по 500 г гашеной извести. Если кислотность нужно слегка снизить, потребуется 200-300 г вещества.

Известь можно заменить мелом, тогда при средней кислотности нужно 200-600 г, а при низкой – 100-400 г на квадратный метр.