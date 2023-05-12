Как увеличить урожай смородины с помощью меда: дачники раскрыли секрет

23:43 2023-05-12

Смородина – одна из самых полезных садовых ягод, а также весьма неприхотливый кустарник.

Но далеко не всегда смородина дает тот урожай, на который рассчитывают дачники. Есть способ увеличить его.

Для этого необходимо, чтобы на участок прилетело как можно больше пчел. В этом поможет обычный мед.

Столовую ложку меда следует добавить в емкость с 1 л воды и хорошо все перемешать до полного растворения.

Затем полученный состав следует перелить в емкость в пульверизатором и опрыскивать им кусты смородины.

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