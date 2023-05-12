Как увеличить урожай смородины с помощью меда: дачники раскрыли секрет

Но далеко не всегда смородина дает тот урожай, на который рассчитывают дачники. Есть способ увеличить его.

Для этого необходимо, чтобы на участок прилетело как можно больше пчел. В этом поможет обычный мед.

Столовую ложку меда следует добавить в емкость с 1 л воды и хорошо все перемешать до полного растворения.

Затем полученный состав следует перелить в емкость в пульверизатором и опрыскивать им кусты смородины.