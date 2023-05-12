Тля покинет участок навсегда: используйте бесплатные народные средства без химии

Бороться с тлей можно при помощи инсектицидов, но тогда химические компоненты препаратов попадут на растения.

Есть куда более безопасная альтернатива: народные средства. Например, можно сделать настой для опрыскивания растений из нескольких измельченных зубчиков чеснока, хозяйственного мыла и воды.

Другой вариант – растворить в ведре воды 50 г натертого хозяйственного мыла и 500 г древесной золы, процедить и опрыскать растения.

Можно использовать иголки хвойных деревьев. Их заливают водой, настаивают неделю, процеживают, а перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 1:7.