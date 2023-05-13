Как использовать картофельные очистки для увеличения урожая смородины

Шкурку картошки способны увеличить урожай смородины, если использовать их правильно и своевременно.
Например, картофельные очистки могут применяться как материал для мульчирования для улучшения качества грунта под кустами.
Можно закопать кожуру на глубину около 20 см, чтобы обогатить почву крахмалом и глюкозой – важными для смородины веществами.
Еще один способ – приготовить настой из картофельных очистков и поливать им смородину дважды в месяц.
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