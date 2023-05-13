Астры будут цвести пышным цветом всю осень, если посадить их так

Астрам нужен рыхлый и питательный грунт, но растения не выносят навоза, поэтому вносить его в почву не следует.
Предварительно цветы нужно посадить на рассаду в емкость глубиной до 10 см, накрыть пленкой и держать в тепле.
Когда появится 3-4 настоящих листочка, следует пикировать растения, а также внести в грунт биопрепарат для предотвращения болезней.
Высаживать цветы в открытый грунт можно только при условии, что среднесуточная температура не опускается ниже 10 градусов.
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