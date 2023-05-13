Астры будут цвести пышным цветом всю осень, если посадить их так

Астрам нужен рыхлый и питательный грунт, но растения не выносят навоза, поэтому вносить его в почву не следует.

Предварительно цветы нужно посадить на рассаду в емкость глубиной до 10 см, накрыть пленкой и держать в тепле.

Когда появится 3-4 настоящих листочка, следует пикировать растения, а также внести в грунт биопрепарат для предотвращения болезней.

Высаживать цветы в открытый грунт можно только при условии, что среднесуточная температура не опускается ниже 10 градусов.