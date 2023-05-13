Как избавиться от одуванчиков на участке раз и навсегда: самый простой и эффективный способ

Бороться с ними непросто, но необходимо, причем удалять следует не только надземную часть, но и все корни.

Для такой работы есть специальное приспособление, которое называется корнеудалителем и удаляет корешки из почвы.

Однако остатки все равно приходится доставать вручную, поскольку ни один инструмент не способен ликвидировать их полностью.

Чтобы одуванчик точно не вырос на прежнем месте, оставшуюся от него лунку нудно пролить раствором из воды и уксуса в соотношении 1:1.