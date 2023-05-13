Что нельзя делать с клубникой, чтобы не лишиться урожая

Каждые 3-4 года растение нужно омолаживать и пересаживать, иначе урожай будет постепенно сокращаться.
Для созревания сладких и крупных ягод клубнике нужны тепло и свет, поэтому высаживать ее нужно на хорошо освещенной грядке.
Сухая почва и чрезмерная температура одинаково опасны для растения. Решить обе проблемы сразу поможет мульчирование.
Клубника не будет нормально развиваться и давать хороший урожай на плотной и бедной почве, поэтому нужны рыхление и внесение подкормок.
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