Что нельзя делать с клубникой, чтобы не лишиться урожая

Каждые 3-4 года растение нужно омолаживать и пересаживать, иначе урожай будет постепенно сокращаться.

Для созревания сладких и крупных ягод клубнике нужны тепло и свет, поэтому высаживать ее нужно на хорошо освещенной грядке.

Сухая почва и чрезмерная температура одинаково опасны для растения. Решить обе проблемы сразу поможет мульчирование.

Клубника не будет нормально развиваться и давать хороший урожай на плотной и бедной почве, поэтому нужны рыхление и внесение подкормок.