Агрономы объяснили, почему тыкву и кабачок нельзя сажать рядом

01:48 2023-05-13

Некоторые дачники предпочитают посадить тыквы и кабачки рядом из-за схожего ухода за ними.

На самом деле так поступать нельзя, это негативно сказывается на вкусовых качествах данных овощей.

При близкой посадке растения переопыляются. Это приводит к изменению не только их вкуса, но и  формы.

Тыкву вообще лучше сажать на расстоянии от других огородных культур. Хуже всего она уживается с баклажанами, картофелем, томатами, огурцами, перцем.

Для посадки тыквы не подойдет грядка, где раньше росли огурцы, патиссоны или кабачки, поскольку эти растения поражают одни и те же заболевания.

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