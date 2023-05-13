Агрономы объяснили, почему тыкву и кабачок нельзя сажать рядом

На самом деле так поступать нельзя, это негативно сказывается на вкусовых качествах данных овощей.

При близкой посадке растения переопыляются. Это приводит к изменению не только их вкуса, но и формы.

Тыкву вообще лучше сажать на расстоянии от других огородных культур. Хуже всего она уживается с баклажанами, картофелем, томатами, огурцами, перцем.

Для посадки тыквы не подойдет грядка, где раньше росли огурцы, патиссоны или кабачки, поскольку эти растения поражают одни и те же заболевания.