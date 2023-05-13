Посадите рядом с томатами это растение, чтобы они выросли крупными и сладкими

Существенно повысить урожайность томатов, сделать их сладкими и мясистыми помогает базилик.

Если это растение посадить рядом с томатами, плодов будет больше, а сами они окажутся крупными.

Базилик можно сажать любым способом: рядом с грядкой, вдоль ее краев или прямо между кустами томатов.

Можно предварительно вырастить рассаду либо посеять базилик сразу в открытый грунт, но почва должна прогреться как минимум до 15 градусов.