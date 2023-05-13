Посадите рядом с томатами это растение, чтобы они выросли крупными и сладкими

02:34 2023-05-13

Для выращивания томатов важны не только поливы и удобрения, но и соседство с другими растениями.

Существенно повысить урожайность томатов, сделать их сладкими и мясистыми помогает базилик.

Если это растение посадить рядом с томатами, плодов будет больше, а сами они окажутся крупными.

Базилик можно сажать любым способом: рядом с грядкой, вдоль ее краев или прямо между кустами томатов.

Можно предварительно вырастить рассаду либо посеять базилик  сразу в открытый грунт, но почва должна прогреться как минимум до 15 градусов.

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