Посадите рядом с томатами это растение, чтобы они выросли крупными и сладкими

Существенно повысить урожайность томатов, сделать их сладкими и мясистыми помогает базилик.
Если это растение посадить рядом с томатами, плодов будет больше, а сами они окажутся крупными.
Базилик можно сажать любым способом: рядом с грядкой, вдоль ее краев или прямо между кустами томатов.
Можно предварительно вырастить рассаду либо посеять базилик сразу в открытый грунт, но почва должна прогреться как минимум до 15 градусов.
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