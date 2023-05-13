«Ъ»: Запад пересматривает отношения с КНР из-за миротворческих усилий Пекина

Утром 13 мая журналисты российского информагентства "КоммерсантЪ" опубликовали новую статью, в которой сообщили, что днём ранее в Стокгольме прошла встреча глав МИД государств Европейского союза, на которой рассматривались лишь два вопроса: действия России в Украине и отношения между Евросоюзом и Китаем.

Известно, что на прошедшем мероприятии лидер отдела Евродипломатии Жозеп Боррель публично заявил о необходимости "перекалибровки" дипломатических отношений между Китайской Народной республикой и европейскими державами, поскольку в Брюсселе опасаются укрепления внешнеполитической роли Пекина в мире.

По словам Борреля, китайский истеблишмент демонстрирует агрессивную линию поведения, направленную на переустройство миропорядка для постановки КНР во главе новой картины мира. При этом глава отдела Евродипломатии полагает, что даже возможное поражение России в спецоперации на Украине не помешает китайскому плану.

Характерно, что 10 и 11 мая в Вене также прошли переговоры между высокопоставленным сотрудником американского Белого дома Джейком Салливаном и ведущим китайским дипломатом Ван И, что лишь подчёркивает актуализирующуюся необходимость в контактах между Пекином и коллективным Западом на фоне роста противоречий в их отношениях.

Резюмируя, аналитики "Коммерсанта" сошлись во мнении, что пересмотр отношений с Китаем со стороны Евросоюза симптоматично совпал с решением Пекина поучаствовать в урегулировании украинского кризиса.