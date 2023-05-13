Bloomberg: в течение двух недель Йеллен сообщит Конгрессу о дефолте в США

13 мая журналисты американской газеты Bloomberg рассказали, что глава Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен пообещала в течение двух недель уведомить конгрессменов о сроках вероятного дефолта внутри государства. При этом ранее Йеллен утверждала, что 1 июля США не смогут выполнять свои экономические обязательства перед другими странами.

По словам Джанет Йеллен, неспособность Вашингтона исполнять обязательства в этой сфере будет обусловлено отсутствием решения местного правительства по госдолгу, а пока в Минфине не желают конкретизировать реальные сроки возможного дефолта, однако обязуются сделать это за две следующие недели.

Характерно, что на этой неделе американский президент Джозеф Байден выступил перед журналистами, публично заявив им, что возможное наступление дефолта в Соединённых Штатах обернётся проблемами для всего мира, поскольку экономические процессы в стране будут протекать на уровне рецессии, а Вашингтон получит огромный имиджевый урон.

В январе 2023 года Министерство финансов США сообщило местному Конгрессу о начале принятия неких специфических мер для спасения экономики государства на фоне новостей о том, что госдолг страны согласно последним расчётам стремительно приближается к отметке в 31,381 триллиона долларов.

При этом в администрации Вашингтона требуют, чтобы конгрессмены подняли потолок для государственного долга без предварительных обсуждений, в то время как представленная республиканцами палата представителей пытается оспоритьь подобное решение.