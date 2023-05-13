МО Польши: вероятно, аэростат наблюдения залетел на польскую территорию из Беларуси

13 мая Министерство обороны Польши опубликовало новый пресс-релиз в Twitter, сообщил, что со стороны Республики Беларусь на польскую территорию залетел неопознанный воздушный объект, предположительно являющийся аэростатом наблюдения. Перемещение объекта было зафиксировано польским Центром воздушных операций.

Известно, что сотрудники Центра имели радиолокационный контакт с прилетевшим из Беларуси воздушным объектом, однако позднее он быдл утерян возле населённого пункта Рыпин. В настоящий момент поиски объекта ведутся в районе, где сегодня военные его наблюдали в последний раз.

Также в польском оборонном ведомстве рассказали, что командующий оперштабом Вооружённых сил Польши решил привлечь дежурные войска территориальной обороны государства для участия в мероприятиях, направленных на поиск небесного тела, которое прилетело из Беларуси.

Глава пресс-службы армии территориальной обороны Польши Витольд Сура дал интервью изданию PAP, где подтвердил сведения о том, что бойцы теробороны привлечены к поиску прилетевшего из соседней страны объекта, обнаруженного в Куявско-Поморском воеводстве близ Рыпина.

Характерно, что PAP также указали на информирование пожарной стражи Польши об инциденте с воздушным объектом белорусского происхождения, отметив, что к его поиску привлечена лишь поисково-спасательная группа территориальной обороны, но не сотрудники местного МЧС.