Согласно соответствующему указу, II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта.

Кроме того, для участников Игр и волонтёров предусматривается ряд преференций и льгот, таких как безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

Также, спонсорам соревнований разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.