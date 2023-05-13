Не жалейте снимать плоды персиков с дерева, если их слишком много

Подкармливайте весной азотом, он отвечает за размер, летом калием и фосфором, они отвечают за сахаристость и окрас.

И конечно же персик осенью надо подкормить, лучше органиков 2-3 ведра в приствольный круг под перекопку, смешав с суперфосфатом и калийным удобрением.

В отличие от яблони и груши, персик лучше всего сажать ранней весной, до середины апреля. Только учтите, что почва к моменту посадки должна успеть оттаять и немного подсохнуть.

Оптимальная температура верхнего уровня почвы – 12-15°С.

Чисто теоретически, персик можно высаживать и осенью, однако в условиях нестабильного климата внезапные дожди и резкие перепады температуры значительно увеличивают риск того, что молодое растение не успеет окрепнуть до наступления холодов.