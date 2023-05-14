Как использовать шелуху чеснока в огороде: дачники раскрыли секреты

Если залить шелуху чеснока водой, настоять пять дней и процедить, получится отличное средство против тли и паутинного клеща.
Чесночная шелуха обладает особыми свойствами, которые позволяют использовать ее для борьбы с колорадским жуком.
Для этого шелуху собирают, заливают водой и оставляют настаиваться на восемь часов, а затем процеживают и опрыскивают картофель.
Шелуха чеснока поможет продлить срок хранения моркови. При закладке корнеплодов нужно перекладывать их шелухой, а также посыпать ею сверху.
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