Как использовать шелуху чеснока в огороде: дачники раскрыли секреты

Если залить шелуху чеснока водой, настоять пять дней и процедить, получится отличное средство против тли и паутинного клеща.

Чесночная шелуха обладает особыми свойствами, которые позволяют использовать ее для борьбы с колорадским жуком.

Для этого шелуху собирают, заливают водой и оставляют настаиваться на восемь часов, а затем процеживают и опрыскивают картофель.

Шелуха чеснока поможет продлить срок хранения моркови. При закладке корнеплодов нужно перекладывать их шелухой, а также посыпать ею сверху.