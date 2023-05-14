Почему нельзя сажать ель на дачном участке: вы точно об этом пожалеете

Ель вырастает очень высокой и может затенить весь участок, лишив солнечного света огород, цветы и плодовые деревья.

Дерево растет не только вверх, но и вширь. А это значит, что вскоре на участке не останется места для клумб и грядок.

При посадке небольшой елки сложно представить все эти сложности. Чтобы принять решение, стоит посмотреть на ели, которым уже более 15 лет.

Если очень хочется иметь вечнозеленое дерево на участке, можно посадить канадскую коническую ель. Она не вырастет больше чем на 2 м в высоту и не помешает другим растениям.