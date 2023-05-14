Как вырастить два урожая моркови за один сезон: дачники поделились секретом

Главное условие – вовремя организовать посадку. Первый посев проводится в апреле, когда снег еще не сошел полностью.

Подходящее время для второго посева наступает в конце мая или в начале июня. Нужно также выбрать сорта моркови, для которых характерно ранее созревание.

Но для второго посева можно использовать сорта растения, которые относятся к средне- или позднеспелым.

Перед первой посадкой грядку необходимо укрыть пленкой, так почва быстрее прогреется. Семена сажают в бороздки и присыпают снегом.

Над грядками нужно поставить дуги и натянуть спанбонд, чтобы снег постепенно таял и увлажнял почву.