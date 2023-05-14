Сегодня в Турции пройдут президентские и парламентские выборы

На пост главы государства претендуют три кандидата, три избирательные коалиции борются за 600 мест в Великом национальном собрании Турции.

В Турции президентские и парламентские выборы проводятся каждые пять лет. Кандидатов на пост президента могут выдвигать партии, которые на последних парламентских выборах преодолели 5%-ный барьер или собрал не менее 100 000 подписей в поддержку своей кандидатуры.

В настоящее время около 64 миллионов человек в Турции имеют активные избирательные права, в том числе почти 5 миллионов голосуют впервые.

Если ни один кандидат не наберет не менее 50% плюс один голос в первом туре, президентские выборы продолжатся. 28 мая два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, примут участие во втором.

В гонке за пост президента участвуют нынешний лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, которого поддерживает большинство оппозиции, а также Синан Огнан, чья поддержка в недавних опросах колеблется на уровне около 5%. Результаты опроса Konda, опубликованные в четверг, дали Киличдароглу 5%-ное преимущество над Эрдоганом.