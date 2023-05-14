Актриса Мария Машкова анонсировала в США спектакли Артура Смольянинова

Актриса Мария Машкова несколько лет живет в США. Звезда поругалась со своим именитым отцом из-за мировых событий. Она сейчас работает в Америке и помогает бывшим российским коллегам по цеху налаживать здесь новую жизнь.

В частности, недавно в соцсети артистка опубликовала анонс спектакля Артура Смольянинова, признанного в России иноагентом и занесенного в список террористов и экстремистов.

Как сообщает СтарХит, звезда «Девятой роты» планирует гастрольный тур по США, чтобы заработать себе на жизнь. Артур намерен посетить 12 городов - от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Вместе с ним будут выступать виолончелист Евгений Тонхой и пианистка Варвара Чиркина.

В соцсети Машковой на днях появилось видео, где она едет с коллегой в машине и они озвучивают творческие планы. После артистка удалил пост, однако анонс выступлений Смольянинова остался.

Как напоминает издание, между 38-летней звездой и ее отцом Владимиром Львовичем разгорелся конфликт в связи с ситуацией вокруг Украины. Машков, в отличие от дочери, поддерживает СВО и надеется на победу России.

Актриса считает, что ей путь на родину заказан. По словам Марии, за интервью, высказывания и публикации в соцсетях ей может грозить тюремное заключение. «Мне страшно. Возвращаться, чтобы проверить - не посадят ли, я не планирую», — призналсь звезда сериала «Не родись красивой».

Машкова заверила, что ее с Россией больше ничего не связывает: именитый отец разорвал с дочерью все связи. Патриотично настроенная публика тоже не готова тепло встречать актрису.