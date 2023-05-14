Садоводы назвали ядовитые растения, которые есть на каждой даче

Клещевина украшает участок, напоминает внешним видом пальму, но при этом все ее части ядовиты. Особенно опасны семена.

Ландыши радуют глаз и дарят восхитительный аромат, но с ними нельзя работать без перчаток. Если сок ландыша попадет на руки, а оттуда – в нос или глаза, будут серьезнее проблемы со здоровьем.

Нарцисс – еще один прекрасный и одновременно опасный цветок. Он содержит вещества, опасные для человека, домашних питомцев и растений.

Бузина – это декоративный кустарник, но в его ягодах есть токсины, способные вызвать судороги, боль и тошноту.

Красивый вьющийся паслен также содержит ядовитые компоненты, которые могут стать причиной слабости, рвоты и даже аритмии.