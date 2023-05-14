Дачники объяснили, чем нужно подкармливать томаты, чтобы они не выросли кислыми

Лучшим вариантом для томатов считается коровяк. Для приготовления питательного раствора 500 г навоза растворяют в 5 л воды и через несколько дней настаивания поливают томаты.

Перегной или перепревший навоз можно использовать для мульчирования грядки, а также вносить его под перекопку перед посадкой растений.

По такому же принципу используется и компост. Придать томатам сладкий вкус помогает травяной настой.

Для его приготовления траву заливают водой, добавляют дрожжи, настаивают под крышкой в тепле 2 недели. Затем состав нужно процедить, разбавить водой 1:10 и полить томаты.