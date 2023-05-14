В Таиланде обнаружили тело пропавшего накануне россиянина

Тело россиянина Юрия Смояна обнаружено в воскресенье на Пхукете. Мужчину вместе с его тремя товарищами внезапно накрыло поднявшейся волной.

Друзья 32-летнего Юрия смогли выбраться из воды, но он бесследно пропал. Трагедия случилась на побережье около лагуны Лем Промтхеп. Для троих туристов все обошлось небольшими травмами, а Юрия на берегу не удалось найти.

Сегодня тело погибшего обнаружили в воде возле пляжа Патонг, что в 25 километрах от мыса Промтеп.

Смояна уже опознали друзья. Как сообщает СтарХит, страшную находку обнаружили рыбаки Пхукета, они же и вызвали спасателей.

Тело Юрия доставлено в город Раваи, где было проведено опознание, которым закончились трехдневные поиски мужчины.