Антивещество стоимостью 100 триллионов долларов за один грамм

Отсутствие антивещества в природе – одна из философских проблем физики.

Ученые говорят, что при взаимодействии килограмма вещества и килограмма антивещества высвободится примерно столько же энергии, сколько при взрыве 26,5-тонной, самой большой из испытанных на планете, ядерной бомбы, и тогда могут быть решены сверхзадачи физики, которые сейчас исследуются лишь в теории из-за недостатка энергии.

Сейчас антивещество производят лишь в первичных опытах. Производство миллиграмма позитронов в НАСА в 2006 году стоило 25 млн долларов США.