Антивещество стоимостью 100 триллионов долларов за один грамм

20:25 2023-05-14

Оно еще толком и не получено, но специалисты уже посчитали его цену. Физики открыли существование антивещества, но не поймут, почему его нигде нет.

Отсутствие антивещества в природе – одна из философских проблем физики.

Ученые говорят, что при взаимодействии килограмма вещества и килограмма антивещества высвободится примерно столько же энергии, сколько при взрыве 26,5-тонной, самой большой из испытанных на планете, ядерной бомбы, и тогда могут быть решены сверхзадачи физики, которые сейчас исследуются лишь в теории из-за недостатка энергии.

Сейчас антивещество производят лишь в первичных опытах. Производство миллиграмма позитронов в НАСА в 2006 году стоило 25 млн долларов США.

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